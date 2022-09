Milan superou a Inter - AFP

Publicado 03/09/2022 16:22

Itália - Rafael Leão foi destaque do Milan na vitória de virada no clássico com a Internazionale, por 3 a 2, em Milão. O jogador português fez dois gols, o primeiro aos 28 do primeiro tempo e o último aos 15 da etapa final, em uma bela jogada individual. Com um drible seco na entrada da área, Leão passou por dois rivais para depois acertar um chute cruzado rasteiro no gol de Handanovic.



O time rossonero ainda contou com um gol Giroud, aos 9 da etapa final. A Inter marcou com Brozovic (21 do 1º. tempo) e Dzeko (22 do 2º. Tempo). O resultado faz o Milan dar um belo salto na tabela e dormir na liderança do Italiano com 11 pontos, um a mais que Atalanta e Roma, que jogam como visitantes no domingo contra Monza e Udinese, respectivamente.

A Inter permaneceu com 9 pontos e está em quinto. Na próxima rodada, dia 10, o Milan enfrenta a Sampdoria fora de casa. A Inter vai ter pela frente o Torino, em casa.