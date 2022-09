Chelsea derrota o West Ham - AFP

Chelsea derrota o West HamAFP

Publicado 03/09/2022 14:48 | Atualizado 03/09/2022 16:06

Inglaterra - O Chelsea contou com seus reservas para derrotar o West Ham por 2 a 1, de virada, no Stamford Bridge, em Londres, pelo Campeonato Inglês, neste sábado, em jogo que marcou a estreia como titular do meia brasileiro Lucas Paquetá, contratado recentemente ao Lyon, da França.

Reforço do West Ham, o meia brasileiro começou como titular, vestiu a camisa 11 e mostrou muita disposição. Apesar do empenho, ele acabou substituído aos 37 minutos da etapa final pelo zagueiro Ogbonna. O zagueiro Thiago Silva foi titular do Chelsea e jogou os 90 minutos assim como o lateral-esquerdo Emerson (ex-Santos), que chegou ao West Ham no final de agosto.

Os visitantes abriram o placar com Michail Antonio aos 22 minutos do segundo tempo depois de uma falha do goleiro Mendy em cobrança de escanteio. Ben Chilwell, aos 31 minutos, e Kai Havertz, já no final do duelo marcaram para os Blues. Ambos entraram apenas aos 26min da etapa final substituindo Cucurella e Kovacic, respectivamente.

Agora o atual campeão mundial chegou aos 10 pontos em seis rodadas. Já o West Ham ocupa a 18ª colocação com apenas 4 pontos

Nos outros jogos da rodada do Inglês, o Tottenham derrotou o Fulham por 2 a 1, em casa. Os anfitriões abriram o placar com um gol de Hojbjerg, aos 40 minutos do primeiro tempo, após passe açucarado de Richarlison. O atacante brasileiro teve atuação ativa e ainda acertou um belo chute de voleio na trave direita.

O artilheiro Kane ampliou aos 29 minutos da etapa final. Mitrovic descontou aos 37 depois em um belo chute no ângulo esquerdo. Ele também por pouco não empatou no último minuto: o goleiro Lloris fez uma bela defesa de mão trocada.

Este foi o primeiro jogo do meia-atacante Willian com a camisa do Fulham após deixar o Corinthians. Ele começou no banco e entrou apenas no segundo tempo.

Titular do Fulham, o ex-flamenguista Andreas Pereira acabou substituído na etapa final. O Tottenham, que se mantém invicto (tem 4 vitórias e 2 empates) chegou aos 14 pontos e permanece na cola de Manchester City e Arsenal. O Fulham soma 8 pontos e está no meio da tabela do Inglês.

Mais duas partidas foram disputadas no Inglês. O Brentford acertou oito chutes no gol rival e acertou 5 vencendo por 5 a 2 o Leeds. Ivan Toney marcou três vezes, um Mbeumo e Wissa completaram o placar. Sinisterra e Marc Roca descontaram.

Fora de casa, o Bournemouth, do goleiro brasileiro Neto, fez 3 a 2 no Nottingham Forest depois de ver os anfitriões abrirem 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Kouyaté e Johnson. Billing e Solanke empataram e Anthony, que havia entrado dois minutos antes, virou marcando aos 42. Já Newcastle e Crystal Palace ficaram no 0 a 0 O Wolves derrotou o Southampton por 1 a 0 graças a Podence