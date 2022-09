Serena Williams se aposentou do tênis após mais de duas décadas de atividade - Corey Sipkin/AFP

Serena Williams se aposentou do tênis após mais de duas décadas de atividadeCorey Sipkin/AFP

Publicado 03/09/2022 12:05

Serena Williams se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas em seu discurso de despedida do tênis na quadra Arthur Ashe, diante de aproximadamente 30 mil pessoas, após sua eliminação do US Open para a australiana Alja Tomljanovic. A tenista de 40 anos rasgou elogios para sua irmã Venus Williams, que, de acordo com ela, foi sua inspiração.

"Eu não seria a Serena se não existisse Venus. Ela é a única razão pela qual Serena Williams existe - disse aos prantos a norte-americana", disse a norte-americana.

Na entrevista após a partida, Serena também destacou sua longa jornada de mais de duas décadas nas quadras e agradeceu a todos que fizeram parte da linda trajetória como jogadora profissional.

"Foi uma caminhada divertida. Foi a jornada mais inacreditável que eu já estive. Eu sou muito grata por todas as pessoas que disseram 'Vai Serena' ao menos uma vez na vida", destacou a tenista.