Marcelo foi anunciado como novo reforço do Olympiacos, da Grécia - Divulgação/Olympiacos

Publicado 02/09/2022 19:52 | Atualizado 02/09/2022 19:53

Sem clube desde que deixou o Real Madrid, ao final da última temporada, o lateral-esquerdo Marcelo está de casa nova. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi anunciado pelo Olympiacos, da Grécia, e acertou com a equipe por uma temporada. O contrato terá a opção de renovação por mais um ano ainda.

Apesar do encerramento da janela de transferências nos principais países da Europa, o período para contratações segue aberto na Grécia, onde o brasileiro irá atuar. O mercado na liga grega fecha apenas no dia 15 de setembro.

Nos últimos dias, o Leicester, da Inglaterra, chegou a demostrar interesse no brasileiro, mas o negócio não avançou. Especulado em clube brasileiros, como Botafogo e Fluminense, Marcelo sempre deu preferência para continuar no futebol europeu.



Em maio, após a conquista da Champions League pelo Real Madrid, Marcelo revelou que seguiria no Velho Continente em entrevista à "TNT Sports".



"Eu acredito que tenho futebol para jogar Champions League. Eu vou e quero jogar Champions League. Tenho alguns anos ainda para jogar e continuar na Champions, este campeonato que é bem legal. Não vou mentir para vocês. Vejo muita coisa, né? Todo mundo falando: 'Marcelo vai para o Botafogo', 'Marcelo vai para o Fluminense', 'Marcelo não sei o quê'... Não, não vou. Já vou deixar bem claro. Estou saindo do Real Madrid com a cabeça muito tranquila", disse.

Apesar do desejo de jogar a Champions League, Marcelo não disputará a competição este ano. O Olympiacos está classificado para a Europa League, segundo torneio mais importante da Uefa. O clube grego está no Grupo G, ao lado de Qarabag, Freiburg e Nantes.