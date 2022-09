Uefa está de olho no Fair Play Financeiros dos clubes europeus - Divulgação

Uefa está de olho no Fair Play Financeiros dos clubes europeusDivulgação

Publicado 02/09/2022 18:35

A Uefa decidiu punir oito clubes por descumprirem as regras de Fair Play Financeiro na temporada entre 2018 e 2022. Apesar da possibilidade de punições mis duras, PSG, Monaco e Olympique de Marselha (França), Milan, Inter de Milão e Roma (Itália), e Besiktas(Turquia) foram multados.



O time de Neymar, Messi e Mbappé é quem terá de desembolsar o maior valor: 10 milhões de euros (cerca de R$ 51,5 milhões) fixos, mais um valor que pode chegar a 65 milhões de euros (R$ 309 milhões) caso não cumpra cláusulas no acordo. A soma das oito multas fixas chega a 26 milhões de euros (R$ 133,9 milhões) e as variáveis, em 146 milhões de euros (R$ 751,9 milhões).



A partir da temporada 2021/22, a Uefa mudará o sistema do Fair Play Financeiro e os clubes europeus poderão desembolsar até 90% das receitas no primeiro ano, 80% no segundo e 70% do terceiro em diante.