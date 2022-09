Cristiano Ronaldo deseja sair do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 02/09/2022 16:40

Rio - No banco de reservas no Manchester United, Cristiano Ronaldo poderá encontrar redenção na temporada em uma parceria com outro português. De acordo com informações do site turco "Ajansspor", o craque estaria negociando com o Fenerbahçe, que é dirigido por Jorge Jesus.

A janela de transferências se encerrou nos grandes centros da Europa, mas continua aberta na Turquia. O portal turco, inclusive afirmou que "Já há um princípio de acordo" envolvendo o Fenerbahçe e o jogador português, de 37 anos.

O acerto teria acontecido graças a Jorge Jesus. O ex-técnico do Flamengo teria convencido Cristiano Ronaldo a protagonizar "a transferência mais bombástica do século" segundo a publicação. No entanto, caso ocorra, a negociação terá que ser oficializada rapidamente. A janela de transferências na Turquia vai se encerrar no dia 8 de setembro.



Cristiano Ronaldo, de 37 anos, deixou claro durante a pré-temporada que gostaria de deixar o Manchester United para disputar a Liga dos Campeões. O Fenerbahçe não está na competição. Comandado por Jorge Jesus, o clube turco foi eliminado nas fases eliminatórias do torneio.

Porém, as coisas acabaram piorando para o português nas últimas semanas. Após gerar irritação no elenco e no comando técnico, Cristiano Ronaldo vem ficando no banco de reservas nesse começo de temporada. O veterano tem contrato com os Red Devils até junho de 2023.