Romildo BolzanBárbara Assmann / Grêmio FBPA

Publicado 02/09/2022 16:00

Rio - Em quarto lugar na Série B, o Grêmio anunciou o retorno de Renato Gaúcho para a vaga de Roger Machado como treinador da equipe. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o presidente Romildo Bolzan justificou o retorno do ídolo ao clube de Porto Alegre, mas rejeitou o rótulo de que o treinador tenha vindo para salvar o Tricolor de um fracasso na luta pelo acesso.

"Não é salvador da pátria, é um agregador do que precisamos nestas 11 partidas. Não tem perfil, modelo, atitude, liderança mais importante que o Renato. Digo mais. Ainda bem que ele é gremista e fez esse contrato de 2 meses e assumiu esse compromisso", afirmou o dirigente.

O presidente do Grêmio afirmou que o ambiente no clube gaúcho estava instável nas últimas rodadas. Apesar da demissão de Roger Machado, o Tricolor tem 71% de chances de conseguir o acesso para a Série A, de acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

"O ambiente não dava a segurança. Gerou instabilidade. Não queira saber o quanto é prejudicial o ambiente que é previamente vaiado. É direito, são posições. Faltou sentir que todos comprassem a ideia, nós estávamos contemplados. Mas o ambiente gerado não foi o que precisávamos. Foi por isso que fizemos a mudança", disse.