Craque Neto, ex-jogador e apresentadorFoto: Reprodução/Band

Publicado 02/09/2022 15:32

Neto disparou diversas críticas ao São Paulo após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Durante o "Donos da Bola" desta sexta-feira, o apresentador e ex-jogador comentou sobre a atuação do time comandado por Rogério Ceni, que está há cinco jogos sem vencer.

"Zaga pé de de rato! Vocês não tem vergonha na cara de jogar em um time tão grande quanto esse (São Paulo). Vocês estão de sacanagem! Rogério Ceni, você acha que é mais importante que os jogadores?" - iniciou o comentarista.

"Vocês (torcedores) acharam que o Igor Gomes é o culpado pela derrota para o Atlético-GO ? Muito pelo contrário, tem que dar moral para o Eduardo Baptista, que arrebentou vocês no Serra Dourada, o 3 a 1 ficou barato. O Atlético jogou muito mais do que vocês. Não tem goleiro e não tem zagueiro há um bom tempo, então não é o Igor Gomes o culpado", concluiu.

Igor Gomes vem sendo questionado pela torcida do São Paulo desde o imbróglio por sua renovação. No duelo com o Dragão, o meia recebeu dois cartões amarelos e foi expulso ainda no primeiro tempo.

São Paulo e Atlético-GO voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (08), no duelo de volta da semifinal, no Morumbi.