Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na EuropaFoto: Divulgação/Monaco

Publicado 02/09/2022 15:20

Ex-Fluminense e atualmente no Monaco, da França, Caio Henrique é o lateral brasileiro com o maior número de assistências na temporada na Europa. Ao todo, são 13 passes para gols em 49 jogos. Além do início de nova edição do campeonato nacional, o foco do jogador também está na seleção brasileira. De contrato renovado com o clube francês até 2027, ele mantém as esperanças de ser convocado por Tite para a Copa do Mundo do Catar.

"Nós sabemos que ano de Copa é complicado. A Seleção já não vai ter muitos amistosos, o calendário é mais corrido, mais curto. Mas estou tranquilo em relação a isso. Sempre que perguntavam disso, eu falava que estava focado em trabalhar no Monaco. Fazendo bem, com certeza estariam observando, sempre preparado para, se surgir uma oportunidade na Seleção, poder ir e corresponder. A gente nunca sabe. O futebol é muito dinâmico. Claro que agora o Mundial se aproxima, mas tudo pode acontecer. Então eu sigo tranquilo, trabalhando no meu clube, tentando fazer meu máximo, meu melhor, para ter uma oportunidade", disse Caio Henrique em entrevista ao "globoesporte.com".

Mesmo se não estiver na lista de Tite, o lateral-esquerdo de 25 anos mostra desejo de ser convocado com regularidade para os próximos ciclos de Copa.

"Com certeza, né. Acho que não só o ciclo de 2026, mas o objetivo de todos nós são todos os ciclos. Nossa maior vontade é vestir a camisa da Seleção. Mas para isso precisamos estar bem nos nossos clubes, nas nossas ligas, e tentar nos destacar o máximo possível para ter um chance", apontou.

Meio-campista de origem, Caio Henrique foi transformado em lateral-esquerdo quando atuava pelo Fluminense sob o comando de Fernando Diniz em 2019. A mudança de posição fez a carreira do jovem decolar. Atualmente, ele é dos destaques do Monaco.