Tite terá a chance de observar mais uma vez alguns jogadores antes da convocação final da Seleção para a Copa do Mundo - AFP

Publicado 02/09/2022 13:23

A Seleção jogará os dois amistosos que tem em setembro em Le Havre e Paris, na França. No dia 23, contra Gana, a cidade a cerca de 200 km da capital francesa será o palco. E, no dia 27, contra a Tunísia, o estádio do PSG receberá o confronto.



Última lista deve ter novidade

- O técnico Tite fará a convocação na próxima sexta-feira, dia 9.



- Esta será a última antes da lista final de 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro.



- Há a expectativa de que Pedro, do Flamengo, seja a novidade entre os chamados.



Preparação

- Tunísia e Gana estão entre os 32 classificados para o Mundial, e servirão como teste, já que o Brasil tem Camarões em seu grupo.



- Além disso, Tite poderá observar pela última vez jogadores que ainda disputam posições entre os 26 nomes, principalmente no ataque, o setor mais concorrido da Seleção.



- A convocação final para a Copa do Mundo precisa ser até o dia 14 de novembro, e a Seleção deve fazer pelo menos mais um amistoso antes da estreia contra a Sérvia, dia 24 de novembro.