Anamara BarreiraReprodução / Twitter

Publicado 02/09/2022 10:54

Rio - A ex-BBB Anamara Barreira, de 38 anos, revelou ter tido um affair com o craque da seleção brasileira, Neymar. Em participação no podcast "Vai Desmaiar", ela afirmou que ficou com jogador no período em que ele defendia o Santos.

"Beijei o Neymar, mas não transei com ele. Tem tanto tempo isso, gente. Ele era do Santos ainda na época, era uma criança", disse Anamara, que participou das edições do BBB 10 e do BBB 13.

Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Na ocasião, o jogador tinha apenas 21 anos. Anamara tem oito anos a mais que o jogador, que atualmente joga pelo Paris Saint-Germain.