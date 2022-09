renato gaúcho 1 - reprodução

renato gaúcho 1reprodução

Publicado 01/09/2022 21:07 | Atualizado 01/09/2022 21:09

O Grêmio realizou uma verdadeira reformulação no departamento de futebol. Na noite desta quinta-feira (1), o clube anunciou a demissão do técnico Roger Machado e o retorno de Renato Gaúcho, além de informar as saídas do vice-presidente de futebol, Dênis Abrahão, e do diretor executivo, Sérgio Vasquez.

A demissão já era esperada já que o Grêmio não vence na Série B há quatro rodadas, somando um empate e três derrotas, a última para o Criciúma, por 2 a 0, na última terça-feira, no Heriberto Hülse. O treinador comandava o time desde 14 de fevereiro. Em 37 jogos, foram 17 vitórias, 12 empates e oito derrotas, aproveitamento de 56,7%. Nesta passagem, foi campeão Gaúcho e da Recopa Gaúcha.

O seu substituto, Renato Gaúcho, irá dar início a sua quarta passagem à frente do Grêmio, clube que pediu demissão no dia 14 de abril de 2021. O ídolo retorna ao Tricolor com o auxiliar Alexandre Mendes. A sua estreia será contra o Vasco, no dia 11 de setembro, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (2), o time recebe o Vila Nova, sob o comando de César Lopes.

Multicampeão pelo Grêmio, Renato Gaúcho conquistou como técnico uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores da América (2017), a Recopa Sul-Americana (2018) e três Gaúchos (2018, 2019 e 2020). A missão agora é conquistar o acesso na Série B, competição que ocupa o Tricolor ocupa a 4ª posição, com 44 pontos.