KenedyFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/09/2022 17:30

Rio - O atacante Kenedy, de 26 anos, está perto de ter um novo destino no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Fabricio Romano, especializado em transferências, o brasileiro deverá ser anunciado como reforço do Real Valladolid.

Kenedy já está na Espanha para ser adquirido pelo clube que é administrado por Ronaldo Fenômeno. Atualmente no Chelsea, o atacante já atuou no Granada e no Getafe, ambos clubes espanhóis. O atleta também já defendeu o Newcastle, também da Inglaterra.

O jogador, de 26 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido ao clube londrino em 2015. No ano passado, Kennedy foi emprestado ao Flamengo, mas teve passagem curta, porque o Chelsea solicitou o seu retorno.