NetoReprodução/Band

Publicado 01/09/2022 16:02

Rio - Restando 79 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite aproveita para analisar os últimos nomes que podem compor a lista final para a disputa da competição. Na visão do ex-jogador Neto, o treinador deveria fazer uma importante alteração na lista dos convocados, e não levar o lateral-direito Daniel Alves para o Mundial.

"Aí vocês tem dois jogadores que passam do limite (de idade), que é o Thiago Silva, e o Daniel Alves, que não deveria ir para a Copa do Mundo. Talvez o Thiago como reserva. Tem que entender até onde vai a balança", destacou Neto, durante o programa "Os Donos da Bola".

Daniel Alves vive uma das fases mais conturbadas de sua carreira. O lateral-direito acabou não renovando com o Barcelona, e se transferiu para o Pumas, do México. No entanto, Dani não vem tendo o desempenho esperado pelos torcedores, e é um dos jogadores mais criticados do país. Até o momento, ele disputou sete partidas, não marcou gols e deu uma assistência.

Aos 39 anos, Daniel Alves passa pelos últimos momentos de sua carreira. O jogador, cria da base do Bahia, fez história quando defendeu o Barcelona, a Juventus e o Paris Saint-Germain, além de ser presença constante na seleção brasileira, onde disputou 138 partidas.