Neto, apresentador do 'Os Donos da Bola'Reprodução/Band

Publicado 01/09/2022 13:32

Na última quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu mais uma partida no Campeonato Francês. Com atuação de gala, Neymar marcou um dos três gols sobre o Toulouse e voltou a receber elogios do ídolo do Corinthians e apresentador da Band, Neto.

Conhecido por muitas vezes criticar o brasileiro, desta vez, ex-jogador exaltou o momento do camisa 10. "O Neymar está jogando uma barbaridade. Não tem pra ninguém quando ele foca no campo", escreveu no Twitter.

Neymar vive um início de temporada mágica no PSG e alcançou marca inédita em toda sua carreira. Ao marcar no último jogo, ele está há dez partidas seguidas balançando as redes. O histórico corresponde a confrontos pelo PSG e pela Seleção. Ao todo, o craque fez 14 gols e deu seis assistências.