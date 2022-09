Aubameyang perdeu espaço no Barcelona com as chegadas de Lewandowski e Raphinha - Josep LAGO / AFP

Aubameyang perdeu espaço no Barcelona com as chegadas de Lewandowski e RaphinhaJosep LAGO / AFP

Publicado 01/09/2022 11:36

O Chelsea chegou a um acordo com o Barcelona para a contratação de Pierre Aubameyang. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o valor da negociação é de 14 milhões de euros (R$ 72 milhões), além da ida do lateral-esquerdo Marcos Alonso ao Barça. Pretendido pelo treinador Thomas Tuchel, o jogador irá comandar o ataque dos Blues após as saídas de Lukaku e Timo Werner.

O jogador, de 33 anos, viveu recentemente um momento difícil na Espanha. Ele teve sua casa assaltada e foi agredido ao lado da esposa. O gabonês afirmou que não estava se sentindo mais seguro em sua residência, após o ocorrido.

Aubameyang chegou ao Barcelona no início deste ano, mas perdeu espaço na temporada com as chegadas de Lewandowski, Raphinha e outros reforços. De casa nova, o centroavante assinará um contrato de dois anos com os Chelsea. Além dele, os Blues já haviam contratado Sterling para o setor ofensivo.

Apesar de ter para a lateral Jordi Alba e o jovem Balde, o Barcelona já tinha um interesse antigo por Marcos Alonso. Ele vai firmar um vínculo de três temporadas.