João Pedro - Divulgação / Watford

João PedroDivulgação / Watford

Publicado 01/09/2022 11:12 | Atualizado 01/09/2022 12:50

Rio - O atacante João Pedro, de 20 anos, não irá trocar de clube na Inglaterra. O Watford fez jogo duro e não liberou o ex-jogador do Fluminense nem para o Newcastle, nem para o Everton. Com isso, o Tricolor não irá receber parte da transferência que teria direito, caso o brasileiro mudasse de equipe. As informações são do portal "UOL".

O Newcastle ofereceu 25 milhões de libras (R$ 150,5 milhões) + 5 milhões de libras (R$ 30 milhões) por objetivos. O acordo entre as partes estava muito perto, mas o Watford acabou não liberando. O clube de João Pedro ainda rejeitou uma investida do Everton que propôs exatamente os mesmos valores.

João Pedro tem contrato até junho de 2027 com o Watford. O jovem, de 20 anos, foi vendido pelo Fluminense em 2019 por cerca de 11,5 milhões de euros. O Tricolor tem direito a 10% da diferença entre o valor da compra e da revenda numa futura transferência, além do mecanismo de solidariedade da Fifa.