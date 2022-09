Romina Ortega - Reprodução / Instagram

Romina OrtegaReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2022 12:00

Rio - O árbitro argentino Néstor Pitana, apesar de já ter apitado a final de uma Copa do Mundo, não é muito bem quisto entre os torcedores do Flamengo. Experiente e um dos melhores da América do Sul, o juiz é lembrado por conta da partida de ida da semifinal da Libertadores entre Grêmio e Flamengo, em 2019, que terminou empatada por 1 a 1. Com o auxílio do VAR, o argentino anulou três gols do Flamengo e deixou de expulsar o volante Michel, do Grêmio.

fotogaleria

De qualquer forma, Pitana hoje mais comentado nas redes sociais por causa do conteúdo erótico que sua parceira oferece. Romina Ortega é casada com o árbitro e tem dois filhos. Suas primeiras aparições públicas ocorreram quando o marido foi convocado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Na ocasião, foi muito elogiada pela beleza.

A partir daí, Romina passou a usar suas redes sociais para mostrar suas rotinas de exercícios e o seu corpo. Diante da grande presença do público masculino, resolveu abrir uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que hoje faz bastante sucesso.