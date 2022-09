Sassá chegou ao Cruzeiro em 2017 e deixou o clube após rebaixamento - Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Publicado 01/09/2022 13:29

O Cruzeiro foi condenado no valor R$ 4 milhões em processo movido por Sassá, ex-atacante da Raposa. Em sentença publicada na última quarta-feira, foi explicado que o clube não compareceu à audiência e nem apresentou defesa mediante o processo.

O atacante Sassá deu entrada em uma ação trabalhista contra o Cruzeiro em junho deste ano, cobrando o valor de R$ 8.742.865,79 por verbas de salários e direitos de imagem atrasados.

O Cruzeiro foi condenado a pagar os salários dos meses de março/2021, maio/2021, julho/2021 e novembro/2021, além de verbas rescisórias e pagamento de multas. O valor final chegou a R$ 4 milhões.



Sassá já havia alegado que tentou negociar os valores com o time celeste após o término do seu contrato no final de 2021, mas que não conseguiu chegar a um acordo. O caso do atacante foi entregue ao plano de recuperação judicial do Cruzeiro.



Sassá chegou ao Cruzeiro em 2017 e foi bicampeão da Copa do Brasil com o clube. Após o rebaixamento, o atacante foi emprestado ao Coritiba e, posteriormente, ao Marítimo de Portugal, até ter o contrato encerrado no final de 2021.