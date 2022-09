Marcelo deixou o Real Madrid após 15 anos - Divulgação / Real Madrid

Marcelo deixou o Real Madrid após 15 anosDivulgação / Real Madrid

Publicado 01/09/2022 14:02

Rio - Sem clube desde que deixou o Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo pode estar perto de ter um destino definido. De acordo com informações do jornal "Marca", o Leicester estaria perto de acertar a contratação do jogador, de 34 anos.

Segundo a publicação já haveria um acerto entre as partes, faltando apenas os exames médicos para que o acordo seja oficializado. Marcelo foi revelado pelo Fluminense e se transferiu para o Real Madrid no fim de 2006. O Leicester seria o terceiro clube do brasileiro na carreira.

Desde que deixou o Real Madrid no fim da última temporada europeia, Marcelo recebeu sondagens de vários clubes da Europa, dos EUA e também de Botafogo e Fluminense. No entanto, não houve qualquer avanço para a concretização de um acordo.

O Leicester disputa a Premier League desde 2014. O clube inglês viveu seu grande momento na história na temporada de 2016, quando superou os gigantes e conquistou o principal campeonato de pontos corridos do futebol europeu.