Emirates Stadium é a casa do ArsenalDivulgação/Arsenal

Publicado 01/09/2022 13:44

O Arsenal quer movimentar ainda mais o mercado na reta final da janela de transferências. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Gunners têm negociações com Douglas Luiz e aguardam um acordo com o Aston Villa pela transferência do meia brasileiro.

A proposta do Arsenal gira na casa dos 20 milhões de libras (cerca de R$ 120 milhões). Douglas deseja a transferência e os termos de contrato não são impeditivos. Porém, a negociação entre os clubes é considerada complicada.



Douglas Luiz marcou um gol olímpico na última quarta-feira, justamente contra o Arsenal, pela Premier League, na derrota do Aston Villa por 2 a 1. O volante ainda sonha com uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O jogador chegou a ser titular com Tite, mas perdeu espaço nos últimos meses.



Caso a negociação se concretize, Douglas Luiz seria o quarto brasileiro no elenco do Arsenal, que já conta com Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães.