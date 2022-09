Marta Marchena é esposa de Carlos Soler - Reprodução / Instagram

Publicado 01/09/2022 16:30

Rio - O PSG acertou a contratação do jovem meia do Valência e da seleção espanhola, Carlos Soler. Ao todo, o clube do brasileiro Neymar e do argentino Messi pagará 21 milhões de euros (R$ 106 milhões) pelo jogador, sendo 18 milhões de euros (R$ 91 milhões) fixos. O meio-campista irá assinar contrato com o PSG até 2027.

A transferência para França, entretanto, não foi bem recebida pelos torcedores do clube espanhol, que, revoltados, resolveram descontar a raiva na esposa de Soler. Por meio do Instagram, a modelo Marta Marchena recebeu uma série de xingamentos e comentários machistas, sendo apontada como a grande culpada pela partida do jogador.

Nas mensagens, ela é chamada de "garota de plástico", "prostituta", "pedaço de porco". Além disso, alguns adeptos do Valência a acusam de ter "estragado a carreira do namorado" e de querer "fazer as unhas e ir às compras em Paris".

Soler chega ao PSG para suprir as saída de Wijnaldum, Ander Herrera e Di María, que não estavam nos planos do novo treinador.