Neymar está no Paris Saint-Germain desde 2017 - AFP

Neymar está no Paris Saint-Germain desde 2017AFP

Publicado 02/09/2022 10:00

Rio - De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", nem o bom momento no começo da atual temporada impediu o Paris Saint-Germain de tentar negociar Neymar no último dia da janela de transferências. Segundo a publicação, o clube francês ofereceu o brasileiro ao Manchester City.

O desejo do PSG seria para dar uma tranquilidade a Mbappé, que ainda não estaria satisfeito com a situação no clube francês. No entanto, apesar do desejo, o Manchester City não quis contar com Neymar. O brasileiro tem contrato com o PSG até o meio de 2027.

Em grande fase, Neymar tem sido o principal destaque do PSG neste começo de temporada. O jogador, de 30 anos, entrou em campo em seis partidas, marcou nove gols e deu seis assistências.