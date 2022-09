Kepa Arrizabalaga e Andrea Martinez ficaram noivos - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2022 13:51

Rio - Após apenas sete meses de relacionamento, o goleiro do Chelsea, Kepa Arrizabalaga, está oficialmente noivo da deslumbrante vencedora do Miss Universo, Andrea Martinez. O casal confirmou o noivado por meio de suas contas oficiais no Instagram. Por lá, a dupla espanhola compartilhou uma foto de mãos dadas exibindo o anel enquanto seguravam uma taça de champagne.

O jogador ainda legendou o momento: "ELA DISSE SIM". Muitos fãs e amigos foram rápidos e parabenizaram os dois, incluindo a estrela do West Ham, Pablo Fornals. O ex-goleiro do Chelsea, Petr Cech, também homenageou o casal.

Andrea Martinez é formada em Administração e Gestão de Empresas e era jogadora de basquete quando criança, chegando a representar a Espanha no sub-15. Ela foi coroada Miss Universo Espanha 2020, mas perdeu o prêmio principal no final daquele ano.



Kepa e o Chelsea voltam a campo neste sábado para encara o West Ham dentro de casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O duelo será transmitido pelo serviço de streaming STAR+.