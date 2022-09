Sandri Oliveira estaria se relacionando com Richarlison - Reprodução / Instagram

Sandri Oliveira estaria se relacionando com RicharlisonReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2022 15:14

Rio - O jogador Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, está realmente em um relacionamento com a modelo alagoana Sandri Oliveira, uma das participantes do reality show "Brincando com Fogo", que chega a sua segunda temporada no Netflix.

Na última quinta-feira, a modelo postou uma foto mostrando as suas pernas e a do jogador, além de liberar diversos registros assistindo a jogos do time inglês. Em seu Instagram, aliás, Sandri conta com uma série de imagens acompanhando as partidas do "Pombo" na Premier League, sempre vestida a caráter. Na última quinta-feira, a modelo postou uma foto mostrando as suas pernas e a do jogador, além de liberar diversos registros assistindo a jogos do time inglês. Em seu Instagram, aliás, Sandri conta com uma série de imagens acompanhando as partidas do "Pombo" na Premier League, sempre vestida a caráter.

Em agosto, modelo surpreendeu os seguidores e já dava mostras que mantinha um affair com o jogador . Após postar uma imagem dentro do Stamford Bridge, com a camisa do Tottenham, ela abriu uma caixinha no stories com a pergunta: "O que vocês querem ver no meu celular".

Na ocasião, em dois momentos Richarlison foi protagonista. Primeiro ele apareceu abraçado com a modelo e um urso de pelúcia, após ela ser intimada a mostrar uma foto "fofa com o Rick".



Na sequência, a modelo mostrou um registro de dentro do carro do jogador, acompanhando Richarlison enquanto ele dava autógrafo para algumas crianças na saída do estádio. Na imagem, aliás, Sandri fez um elogio ao atleta: "Ele é incrível".



Sandri Oliveira, de 21 anos, será uma das atrações do "Brincando com Fogo". A versão brasileira do reality show de pagação que já é sucesso no mundo tem estreia marcada para o dia 28 de setembro. Nele, 14 solteiros precisarão ficar 40 dias sem nenhum tipo de contato físico se quiserem ganhar o prêmio de R$ 500 mil.