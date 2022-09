Alison dos Santos conquistou seu sexto ouro na Diamond League - AFP

Publicado 02/09/2022 16:15

Nesta sexta-feira, o brasileiro Alison dos Santos venceu os 400m com barreiras na etapa de Bruxelas, na Bélgica, da Diamond League, principal circuito de provas do atletismo mundial. Ele completou a etapa em 47s54 e deixou para trás o norte-americano Khallifah Rosser, que terminou em segundo lugar com 47s88, e o francês Wilfried Happio, com 48s61. O americano CJ Allen, que tinha alcançado a terceira colocação, foi desclassificado.

Durante a prova desta sexta, Alison liderou desde o início, entre os 200 e 300 metros teve sua posição ameaçada, mas na reta final abriu vantagem e garantiu a vitória.

Esse ouro foi o sexto de Alison nos 400m nas seis etapas de 2022 da Diamond League. Ele foi campeão em Doha (Catar), Eugene (EUA), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Silésia (Polônia), e agora em Bruxelas, na Bélgica. Entre essas provas, foi realizado em julho o Campeonato Mundial, a competição mais importante do ano, e Alison também levou a medalha de ouro.

O próximo passo do brasileiro será a etapa final da Diamond League, em Zurique, na Suíça, na semana que vem. A competição contará apenas com os oito melhores colocados na soma de todas as etapas do ano. Alison lidera o ranking com tranquilidade.