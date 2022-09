Josimar e Zezinho Martins, responsáveis pelo projeto da 'Escola Flamengo', ao lado de Silvio Santos, ex-franqueado do 'Guerreirinhos', do Fluminense - Divulgação/Flamengo

Publicado 02/09/2022 19:00

Viralizou, na última semana, um vídeo em que alunos da escolinha de futebol 'Guerreirinhos', que tinha parceria com o Fluminense, cantam uma música do Flamengo. Após o Tricolor rescindir com a fraqueada, o Rubro-Negro se tornou o novo padrinho do projeto, localizado em Belford Roxo, comandado por Silvio Santos.

"Ficamos surpresos com o vídeo, mas foi uma coisa impensada, sem maldade alguma das crianças. Mas aconteceu. Agradecemos ao Fluminense por tudo e ficamos tristes com a situação. Foi uma parceria de um ano e três meses e estávamos caminhando muito bem até aquele dia", comentou, em entrevista ao 'Lance'.

Silvio, que iniciou a escolinha há cerca de um ano e três meses, trabalha junto a outro sócio e atende cerca de 150 crianças. Após a repercussão do vídeo, o Fluminense rescindiu com o projeto e emitiu comunicado oficial no site. O responsável falou sobre a incerteza após a saída do Tricolor e comentou sobre a chegada do Flamengo.



"A gente não esperava que o Fluminense fosse deixar a parceria, mas eles oficializaram a saída. A gente ficou sem saber o que fazer, como responder às crianças e aos pais. Ficamos sem chão. Não sabia como íamos dar continuidade ao projeto", relembrou Silvio, antes de encerrar.



"Quando ainda estávamos com a cabeça cheia, tentando entender as coisas, uma pessoa responsável pela escolinha do Flamengo me ligou e marcamos uma reunião. Aí surgiu essa oportunidade e aliviou um pouco. Foi muito bom para o nosso trabalho e para as crianças ", finalizou.

Antes 'Guerreirinhos', agora a franqueada se chama 'Escola Flamengo'. De acordo com o informações oficiais do site da escolinha do Rubro-Negro, já são mais de 220 unidades espalhadas por todos os estados do Brasil, com mais de 20 mil crianças. Craque do Real Madrid, Vinicius Junior é ex-aluno da iniciativa do clube carioca.