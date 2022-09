A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tomou posse nesta semana - Fabio Menotti / Agência Palmeiras

Publicado 02/09/2022 21:09

Empoderada como presidente do Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, Leila Pereira é a quinta mulher mas rica do Brasil, segundo o levantamento feito pela revista Forbes. A dirigente tem 57 anos e é dona da 45ª maior fortuna do país, com um patrimônio superior a R$ 7 bilhões.

Leila Pereira é dona da Crefisa e da rede de faculdades FAM, ambas patrocinadoras do Palmeiras desde 2015, que paga ao clube atualmente mais de R$ 80 milhões fixos por ano. De acordo com metas estabelecidas em contrato, como títulos, o valor pode chegar a R$ 120 milhões. Vale lembrar que o Verdão é líder isolado do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores da América.



Em 2021, Leila Pereira se tornou a primeira mulher presidente da história do Palmeiras. Seu mandato vai até o final de 2024, data que também termina os contratos de patrocínios da sua empresa com o clube.