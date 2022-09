Mbappé teve atuação destacada - AFP

Publicado 03/09/2022 18:35

França - O Paris Saint-Germain entrou em campo neste sábado sem Neymar entre os titulares e venceu o Nantes por 3 a 0 no Stade de la Beaujoire, com dois gols marcados por Mbappé após passes de Messi, que já soma seis assistências em sete jogos nesta temporada. O outro gol parisiense foi marcado por Nuno Mendes.

Como o Olympique de Marselha venceu mais cedo, o PSG entrou em campo sabendo que precisava vencer para voltar à liderança. Agora, tem os mesmos 16 pontos que o time marselhês, mas está em primeiro porque tem vantagem no saldo de gols (20 a 10).

Neymar começou no banco de reservas porque entrou no rodízio promovido pelo treinador Cristophe Galtier para evitar problemas físicos em seus principais jogadores. Antes do jogo, Galtier já havia avisado, sem citar nomes, que pouparia jogadores, até porque a prioridade é a estreia na Liga dos Campeões, marcada para terça-feira, contra a Juventus, no Parque dos Príncipes.

O brasileiro foi o único nome preservado entre os integrantes do trio de estrelas do time parisiense. Mbappé e Messi começaram jogando e foram os responsáveis por tirar o zero do placar. Com 17 minutos de bola rolando, Saravia tomou uma bola perto do meio de campo e tocou para Messi, que pegou a defesa desprevenida e soltou a bola na esquerda para Mbappé marcar o gol.

Poucos minutos depois, o lateral-esquerdo brasileiro Fábio foi expulso e complicou a situação do Nantes, que se fechou e conseguiu encerrar o primeiro tempo sem sofrer mais gols. Na etapa final, contudo, não foi possível evitar que a rede voltasse a balançar. Aos oito minutos, Messi deu outra assistência para Mbappé marcar. O lance foi revisado pelo VAR, por possível impedimento, mas acabou validado.

Com dois gols na conta, o astro francês foi substituído aos 17 minutos para dar lugar a Neymar. Participativo desde seus primeiros lances em campo, o brasileiro foi essencial na jogada do terceiro gol do PSG, já que acertou a trave antes de Nuno Mendes pegar o rebote e colocar 3 a 0 no placar.

Neymar não balançou a rede, mas o Campeonato Francês teve outro brasileiro marcando gol neste sábado. O meio-campista Gérson abriu o placar para o Olympique de Marselha, rival do PSG na briga pela liderança, e ajudou a construir uma vitória por 2 a 0 sobre o Auxerre.