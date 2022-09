Renata Silveira irá narrar jogos da Copa do Mundo - Divulgação

Publicado 04/09/2022 10:53

Renata Silveira, narradora do Grupo Globo, publicou um desabafo na madrugada deste domingo (4). A comunicadora foi alvo de um comentário sexista de um internauta e fez questão de repudiar o episódio em sua conta oficial no Twitter.

"Acho que tem alguém sonhando comigo. Coitado! É a coisa mais surreal e nojenta que já li por aqui. E tem mais além disso aí… Pena que o Twitter não me ajuda nas denúncias. Enquanto isso as pessoas escrevem o que querem", escreveu Renata.

Em uma das publicações, o homem que atacou Renata Silveira indicou que a Globo escala a narradora por conta de sua beleza. Respondendo a um comentário feito por um seguidor, Renata lamentou que essas práticas continuem sendo frequentes e afirmou estar cansada dessa situação.



"A gente não pode fazer nada. O tempo todo vem esse tipo de gente falar o que devemos vestir, fazer… cansativo!", disse.

Renata Silveira vem se destacando nas narrações em partidas do Campeonato Brasileiro e foi relacionada pela emissora para as transmissões da Copa do Mundo do Catar, em novembro.