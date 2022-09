Neymar ficou no banco de reservas e entrou no lugar de Mbappé no duelo do PSG com o Nantes, pela Ligue 1 - Divulgação/PSG

Publicado 04/09/2022 13:55 | Atualizado 04/09/2022 14:00

Reserva na vitória do PSG sobre o Nantes no sábado passado (3), pelo Campeonato Francês, o atacante Neymar não ficou chateado com a decisão do técnico Christophe Galtier. Após o jogo, o comandante do time disse que conversou com o camisa 10, que, segundo ele, entendeu bem a situação.

"Eu tive uma conversa com ele na sexta-feira. Ele já havia saído para Toulouse com fadiga e recebeu pancadas. Tomei a decisão, e ele aceitou bem", disse Galtier.

O PSG venceu por 3 a 0 o Nantes, com dois gols de Mbappé é um de Nuno Mendes. Neymar entrou aos 18 minutos da etapa final, no lugar do camisa 7, e pela primeira vez na temporada não balançou a rede em um jogo oficial.

O próximo duelo do Paris Saint-Germain, certamente com Neymar de titular, será com a Juventus, terça-feira, na estreia da Champions League. Christophe Galtier falou sobre a primeira partida dos parisienses na competição continental.



"Estamos bem, estamos marcando gols. O estado de espírito dos jogadores é muito bom. Eles mostram um forte desejo de estar conectados no campo. A Champions League é outro nível, será um jogo diferente contra a Juventus. Teremos que fazer muito esforço, ficar muito compactos defensivamente, mesmo que queiramos marcar gols", afirmou.