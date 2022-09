Mar Lucas - Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2022 14:06 | Atualizado 04/09/2022 14:07

O Real Madrid venceu o Betis por 2 a 1 neste sábado, e Vinícius Junior contou com uma presença especial nas arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu. Entre parentes e amigos do jogador brasileiro, estava Mar Lucas, uma famosa influenciadora que tem quase 13 milhões de seguidores em sua conta no Tik Tok. Ela compartilhou em seu Instagram um vídeo da comemoração do gol do atacante, que foi repostado por Vini logo em seguida.



Há alguns meses haviam especulações sobre o relacionamento do jogador com Ester Expósito, mas agora o jornal ‘Mundo Deportivo’ levanta a dúvida sobre se é Mar Lucas quem ocupa seu coração.



Até hoje, em nenhum desses casos foi compartilhado mais do que um vídeo mencionado e o ex-Flamengo parece ainda estar ‘solto na pista’.