Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 04/09/2022 16:21

Rio - Uma triste notícia para o futebol brasileiro. O meia Felipe Profeta, que atuou pelo Cuiabá em 2018 e 2019, morreu no último sábado, após se afogar em um rio de Campo Novo do Parecis, cidade do Mato Grosso. O jogador tinha 25 anos e seu último clube foi o Cacerense, da Série B do Mato Grosso do Sul.

O Cuiabá lamenta com profundo pesar o falecimento do jogador Felipe Profeta, que defendeu as cores do Dourado em 2018 e 2019.



O clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e luto.



Descanse em paz, Felipe! pic.twitter.com/mcwqmtE2T5 — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) September 3, 2022

Felipe Profeta estava se divertindo com amigos em um passeio de boia, quando teria se descuidado e começado a afundar. Algumas pessoas foram na direção do jogador para tentar salva-lo, mas ele já saiu da água inconsciente.



Pelo Cuiabá, o jogador conquistou a Copa Verde de 2019 e participou da campanha que trouxe o clube do Mato Grosso para a Série B.

O Dourado utilizou as redes sociais para se manifestar:



"O Cuiabá lamenta com profundo pesar o falecimento do jogador Felipe Profeta, que defendeu as cores do Dourado em 2018 e 2019. O clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e luto. Descanse em paz, Felipe!"