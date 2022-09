Holly Burns - Reprodução / Instagram

Holly BurnsReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2022 09:30

Rio - O meia Phil Foden , do Manchester City, foi manchete em grande parte da Europa, em suas férias no final de junho passado, após protagonizar uma discussão pública com a esposa Rebecca Cooke. Até agora, ninguém sabia o motivo de tal discussão acalorada na frente de turistas, que obrigou o casal deixar a praia do resort acompanhado por seguranças. Porém, a explicação para a briga, de acordo com o tablóide The Sun desta segunda-feira, foi uma curtida do jogador na famosa comissária de bordo Holly Burns.

fotogaleria

O jogador do Manchester City teria aproveitado que a mulher foi até o mar para curtir uma foto de calcinha da modelo, que foi uma das estrelas do reality show 'The Cabins', um dos mais populares do Reino Unido. Influenciadora, ela tem mais de 119 mil seguidores no Instagram.

"Holly é uma garota deslumbrante e obviamente atrai o interesse de muitas pessoas. Foi apenas um flerte inocente online, nada mais do que isso", revelou uma fonte ao The Sun.



Porém, para Rebecca Cooke , mãe de dois filhos com Foden, foi o que bastou para a briga, que contou com gritos como "não podemos levá-lo a lugar nenhum", "você acha que sou estúpida" e "você sempre faz o mesmo".

Ainda conforme o tablóide, a namorada do jogador já estaria irritada, já que supostamente o jogador tratava fãs homens diferente de mulheres, dando atenção somente para elas.



Esse, entretanto, não foi o primeiro escândalo público do jogador. Em 2020, durante uma concentração com a seleção inglesa , Phil Foden foi mandado para casa por ter convidado, junto com Mason Greenwood, duas mulheres para o seu quarto de hotel na Islândia.



Os dois jogadores de futebol subornaram um funcionário do local para que as meninas entrassem sem ninguém saber. Phil Foden e Rebbeca Cooke começaram a namorar na adolescência. Na temporada 2021/22, Foden foi eleito o melhor jogador jovem da Premier League.