Presidente da Uefa, Alexander Ceferin apoia candidatura de Espanha e Portugal para a Copa do Mundo de 2030 - AFP

Presidente da Uefa, Alexander Ceferin apoia candidatura de Espanha e Portugal para a Copa do Mundo de 2030AFP

Publicado 05/09/2022 12:50

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, surpreendeu nesta segunda-feira ao afirmar "ter certeza" de que a Copa do Mundo de 2030 será disputada em Portugal e Espanha. Espanhóis e portugueses apresentaram candidatura conjunta para receber o Mundial em junho do ano passado.

"Tenho a certeza de o Mundial 2030 vai ser disputado em Portugal e Espanha, dois países que sentem o futebol", afirmou o dirigente, na abertura do Football Talks, evento organizado pela Federação de Portugal de Futebol, em Lisboa. "É uma candidatura vencedora e faremos tudo para ajudar estes países que têm paixão pelo futebol, vivem e respiram futebol e têm boas infraestruturas."



Trata-se da segunda vez que os países ibéricos apresentam candidatura conjunta para sediar a Copa. Em 2010, Portugal e Espanha tentaram receber o Mundial de 2018, que acabou ficando com a Rússia. O Catar sediará o grande evento entre novembro e dezembro deste ano. E a próxima Copa será dividida entre Estados Unidos, Canadá e México em 2026.



Para tentar levar o Mundial novamente para a Europa, portugueses e espanhóis terão que superar outra candidatura conjunta, da América do Sul. Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai lançaram no dia 2 de agosto a candidatura do quarteto para a Copa de 2030, quando a competição completará exatamente 100 anos. A primeira edição do torneio foi realizada justamente no Uruguai, em 1930.