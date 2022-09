Troféu do Brasileirão de 2022 tem forte favorito - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/09/2022 11:46

Em um fim de semana sem vitórias dos primeiros colocados, a 25ª rodada do Brasileirão manteve o Palmeiras com 75% de chance de título, ainda com sete pontos de vantagem para o Flamengo, que viu cair para 10% a probabilidade de ser campeão após o empate em casa com o Ceará. Os números são do site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia.



Já o Fluminense, único a perder entre os cinco primeiros (1 a 0 fora para o Athletico-PR), caiu para o quinto lugar e agora tem apenas 3% de chance de título. Além disso, a vaga na Libertadores agora é de 45%, contra 60% na rodada anterior, enquanto o Rubro-Negro ficou em 74% (antes era de 83%).

Em relação à zona de rebaixamento, a vitória sobre o Fortaleza por 3 a 1, no Ceará, afastou o Botafogo do Z-4. Se na semana passada o risco de queda era de 24%, agora passou para apenas 10%, ao abrir cinco pontos de vantagem para o 17º colocado (Coritiba).