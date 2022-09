Michael - Al Hilal / Divulgação

MichaelAl Hilal / Divulgação

Publicado 05/09/2022 12:23

Rio - Com desejo de voltar ao futebol brasileiro, o ex-atacante do Flamengo, Michael, teria feito uma proposta de rescisão amigável ao Al Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, de acordo com o portal "Torcedores.com", o clube árabe continua irredutível em relação a situação do jogador.

Michael foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal no fim de 2020. O clube árabe desembolsou 8,45 milhões (R$ cerca de 45,5 milhões na cotação da época pela contratação). Alguns clubes brasileiros como o Botafogo e o Corinthians já demonstraram interesse no atacante, mas as negociações não evoluíram.

O jogador, de 26 anos, atuou em 21 partidas pelo clube árabe, marcou três gols e deu quatro assistências. Michael já expôs publicamente o seu desejo de voltar ao futebol brasileiro e disse ter preferência pelo Flamengo.