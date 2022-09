Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Em alta no Flamengo com o contrato perto de encerrar, o lateral-direito Rodinei pode parar em outro clube do Rio. De acordo com informações do "LANCENET", o Botafogo fez uma proposta de pré-contrato para o jogador do Rubro-Negro defender o Glorioso no ano que vem.

O clube carioca não é o primeiro clube a fazer uma oferta ao jogador. Antes dele, o Atlético-MG já havia entrado em contato com o lateral. Além dos dois clubes alvinegros, o Grêmio e o River Plate aparecem como possíveis destinos de Rodinei.

Com contrato até o fim do ano, o lateral não irá continuar no Flamengo. Mesmo em alta, Rodinei decidiu que a sua passagem pelo clube carioca será encerrada. Atualmente, o jogador vem sendo titular da equipe de Dorival Júnior e recebendo muitos elogios.

Rodinei, de 30 anos, chegou ao Flamengo em 2016. O jogador nunca foi unanimidade, vivendo altos e baixos. Em 2020 e 2021 foi emprestado ao Internacional, vivendo bom momento. Em 2022, deu a volta por cima no Rubro-Negro, sob o comando de Dorival.