Gattuso atualmente treina o Valencia, da Espanha - JOSE JORDAN / AFP

Publicado 05/09/2022 13:50

Comandado por Gennaro Gattuso no Valência, Toni Lato recebeu um elogio um tanto diferente após a goleada por 5 a 1 sobre o Getafe, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O treinador da equipe exaltou tanto as postura do lateral, autor de um dos gols, fora de campo que chegou a dizer que ele seria o pretendente ideal para a filha.

"Tenho sorte em contar com um rapaz como o Toni. Falei muito com ele durante estes dois meses. Ele tem um problema: quando treina, tem sempre uma carga de 20 a 25 por cento a mais do que os outros jogadores. Não sabe se controlar, vai sempre com tudo. É um rapaz incrível e com humildade. A minha filha é muito jovem, tem 18 anos, mas eu penso que o Toni seria o homem ideal para ela. Quero para a minha filha um garoto como o Toni", declarou o italiano.



A admiração fez com que Gattuso escolhesse Toni Lato, de 24 anos, como o capitão do Valencia. O clube atualmente ocupa o 10º lugar no Campeonato Espanhol, com duas vitórias e duas derrotas.