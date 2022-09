Marcelo - Olympiacos / Divulgação

Publicado 05/09/2022 16:20

Grécia - Novo reforço do Olympiacos, Marcelon, de 34 anos, foi apresentado com uma grande festa nesta segunda-feira. Com direito ao estádio Georgios Karaiskakis lotado, o brasileiro irá vestir a camisa 12, que marcou a sua passagem de mais de 15 anos pelo Real Madrid.

O clube grego será apenas o terceiro do lateral na sua carreira. Revelado pelo Fluminense, Marcelo se transferiu com apenas 18 anos para o Real Madrid. Na Espanha se tornou referência e colecionou títulos pelo atual campeão da Liga dos Campeões. Marcelo disputou as Copas de 2014 e 2018.

Após deixar o Real no fim da última temporada europeia, Marcelo recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros e dos Estados Unidos, mas deu preferência a continuar na Europa. No fim da semana passada, o jogador acabou acertando com o Olympiacos.