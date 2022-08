Nova terceira camisa do Vélez Sarsfield se parece com a do Fluminense - Divulgação/Velez Sarsfield

Publicado 29/08/2022 18:37

Na briga por uma vaga na final da Libertadores contra o Flamengo, o Vélez Sarsfield voltou às origens dos primeiros anos de fundação e lançou uma camisa nas cores verde, branca e vermelha como terceiro uniforme, que lembra muito o do Fluminense. O clube argentino e o Tricolor, inclusive, têm laços estreitos e de cooperação.

A nova camisa do Vélez é uma homenagem às origens do clube. Em 1916, seis anos após sua fundação, o clube que contava com muitos italianos oficializou o uniforme, que foi o principal até 1933. Com a mudança para o branco e o V em azul, o Tricolor passou a ser utilizado como segunda opção por muitos anos e décadas. Recentemente, voltou como terceira camisa.



Nueva camiseta tricolor. Inspirada en nuestras raíces.

Un legado que nos acompañará por siempre #loscoloresdenuestrahistoria

— Vélez Sarsfield (@Velez) August 29, 2022

Devido à semelhança entre os uniformes, Vélez e Fluminense estreitaram laços pela primeira vez em 1969, quando os argentinos jogaram contra o Santos e usaram a camisa do Tricolor das Laranjeiras, fato contado pelo site oficial, que ainda explicou o motivo: um roupeiro comprou as peças em viagem ao Rio e decidiu utilizá-la na partida.



E depois a amizade se fortaleceu a partir de 2008, quando o Fluminense voltou à Libertadores e jogou na Argentina. Torcedores dos dois clubes se encontraram e tiveram uma união, que os clubes oficializaram em 2011, quando as diretorias se encontraram.