Vinicius Jr foi um dos destaques do Real Madrid na temporada passada - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 29/08/2022 16:22

Destaque do Real Madrid e titular na seleção brasileira, Vinícius Jr. é o jogador nascido no ano 2000 que tem mais impacto em seu time. O levantamento é do CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte).



De acordo com o estudo, que analisou os jogadores de 59 ligas diferentes, o atacante brasileiro alcançou 100 pontos após serem levados em conta vários dados sobre performance técnica. Entre eles, nível médio da partida, desempenho do jogador em comparação com companheiros e adversários do mesmo perfil, assim como a quantidade de minutos jogados.



Além de Vinícius Jr. estão na lista o italiano Sandro Tonali, do Milan, em segundo, e o português Vitinha, do PSG. O top 10 ainda conta com nomes como o norueguês Haaland e o inglês Phil Foden, ambos do Manchester City.



Veja o top 10 completo: