Dee Devlin ao lado de Conor McGregorReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2022 15:41

Rio - O lutador e uma das grandes estrelas do UFC, Conor McGregor , deixou os fãs escandalizados após postar (e depois deletar) um vídeo no qual aparentemente realizava um ato sexual com a esposa Dee Devlin.



O ex-campeão peso-pena e leve do UFC , que está afastado do octógono desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier, em julho passado, compartilhou as imagens, que teriam sido gravadas durante um passeio em um iate, em sua conta pessoal do Instagram.

Em um primeiro momento, McGregor postou uma foto de si mesmo sem camisa, recostado com a metade inferior do corpo recortada. Na legenda, escreveu: "Se você está recebendo, pegue-o no último andar do deck triplo".

Em seguida, McGregor postou um vídeo em que aparece apenas a parte de trás da cabeça de Dee, que estaria fazendo um sexo oral no lutador. O vídeo foi rapidamente excluído, porém, não tão rápido ao ponto de evitar que viralizasse nas redes .