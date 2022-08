Lucas Fernandes, do Botafogo, e Everton Cebolinha, do Flamengo, tiveram poucas chances no clássico no Nilton Santos - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Fernandes, do Botafogo, e Everton Cebolinha, do Flamengo, tiveram poucas chances no clássico no Nilton SantosGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2022 13:07

A vitória por 1 a 0 no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, fez o Flamengo diminuir para sete pontos a vantagem para o líder Palmeiras e aumentou as chances de título do Brasileirão de 7% para 13% após a 24ª rodada. Os números são do site 'Infobola'.

No outro lado da tabela, o Botafogo passou a ter 24% de risco de queda ao se aproximar da zona de rebaixamento: está a apenas dois pontos do Cuiabá, 17º colocado. Já o Fluminense, que empatou em 1 a 1 com o Palmeiras no Maracanã, ficou com apenas 4% de chance de título, quando tinha 7% na rodada anterior. E o líder segue como grande favorito, com 75%.



Em relação à possibilidade de classificação à Libertadores, o Flamengo, em segundo lugar na tabela com 43 pontos, chegou a 83%, enquanto o Fluminense, com 42, tem 60%. O Botafogo, com 27, não briga por vaga na competição internacional neste momento. Esses valores devem sofrer alteração, já que Corinthians e Internacional, quarto e quinto colocados, ainda jogam nesta segunda-feira (29) contra Bragantino e Juventude, respectivamente.