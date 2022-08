Cristiano Ronaldo deseja sair do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 29/08/2022 12:29

Cristiano Ronaldo pode sair do Manchester United ainda nesta janela de transferências. Segundo o jornal ‘The Sun’, o Chelsea voltou a pensar na contratação do astro português devido às dificuldades por um acerto com Aubameyang, do Barcelona.

O jornal revela que o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, voltou para Londres para conversar com o dono do Chelsea, Todd Boehly, por uma negociação pela contratação do jogador.



O Chelsea não chegou a um acordo com Aubameyang sobre o tempo de duração do contrato. Assim, os Blues voltam a cogitar ter Cristiano Ronaldo. Porém, o técnico Thomas Tuchel, que havia descartado a possibilidade da contratação do português anteriormente, ainda tem ressalvas sobre o jogador.



Cristiano Ronaldo quer deixar o Manchester United porque o clube não disputará a Liga dos Campeões nesta temporada. O clube inglês vem tendo dificuldades para negociar o atacante de 37 anos e restam três dias para o fechamento da janela de transferências.