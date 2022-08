Mbappé em treino do PSG nesta quarta-feira (10) - Divulgação: Paris Saint-Germain

Publicado 29/08/2022 20:20

Rio - O volante Paul Pogba , atualmente na Juventus, foi acusado pelo próprio irmão, Mathias, de contratar um eremita para lançar um feitiço sobre Kylian Mbappé, seu companheiro na seleção francesa. "Um muçulmano mergulhado na feitiçaria. Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de ti", escreveu Mathias.

O irmão de Pogba já havia prometido, também em um vídeo publicado nas redes sociais, fazer "revelações explosivas sobre Paul Pogba e a sua agente Rafaela Pimenta", acrescentando que também tinha "coisas importantes para contar" sobre Mbappé, companheiro de Neymar no PSG.

Horas depois, os advogados de Paul Pogba denunciaram "ameaças e tentativas de extorsão" de vários milhões de euros contra o atleta, referindo que as autoridades francesas e italianas foram informadas sobre a situação.



Mais tarde, a direção central da Polícia Judiciária francesa abriu um inquérito por conta das alegadas tentativas de extorsão a Paul Pogba, com o envolvimento do seu irmão. Vale lembrar que Paul Pogba e Mbappé foram campeões mundiais em 2018, pela França.