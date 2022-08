Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, agradeceu à esposa Márcia Aoki - Reprodução/Twitter Pelé

Publicado 29/08/2022 17:33

Nas redes sociais, Pelé postou uma foto com a esposa, Márcia Aoki, e fez um texto para tranquilizar seus fãs. Na mensagem, o Rei do Futebol, que luta contra um tumor no cólon, avisou estar 'muito bem' de saúde.

"Eu envio essa foto para vocês, apenas para agradecer. Sou muito grato pela minha esposa, pelas risadas, pela paz do meu lar e por todas as mensagens carinhosas de vocês. Eu estou muito bem e tomando conta da minha saúde", escreveu.



Histórico do tratamento

Aos 81 anos, Pelé luta contra o câncer desde setembro de 2021. Em dezembro e ao longo de 2022, ele passou por várias internações no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Algumas para seguir com o tratamento de quimioterapia para tratar o tumor no cólon, e uma vez para cuidar de uma infecção urinária.



Na internação de setembro do ano passado, o Rei do Futebol passou por uma cirurgia para retirar parte do intestino onde estava um dos tumores.