Lucas Paquetá é o novo reforço do West Ham, da InglaterraDivulgação/West Ham

Publicado 29/08/2022 15:48

Rio - O West Ham, da Inglaterra, anunciou, no começo da tarde desta segunda-feira (29), a contratação do meio-campista Lucas Paquetá. Para contratar o cria da base do Flamengo, o clube inglês precisou investir cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões, na cotação atual), para tirar o meia do Lyon, da França.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

Com a venda do jogador, o Flamengo possui direito a 3.87% do valor obtido pelo Lyon, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isto, o Rubro-Negro irá receber cerca de 2.32 milhões de euros (R$ 11.75 milhões, na cotação atual).

Aos 25 anos, Lucas Paquetá chega para o quarto clube de sua carreira. Além do Flamengo e do Lyon, o jogador também defendeu o Milan, da Itália, em 2019. No entanto, acabou não se destacando no clube, e logo foi vendido para a equipe francesa. Na última temporada, o meia disputou 44 partidas, marcou 11 gols e deu sete assistências.