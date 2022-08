Neymar - AFP

Publicado 29/08/2022 19:05

Rio - O bom começo de temporada de Neymar tem deixado os jornais europeus empolgados. A publicação espanhola "Sport", de Barcelona, afirmou que o atacante brasileiro não tem rival no futebol, quando deseja jogar em alto nível. Na opinião do jornal, o bom momento do camisa 10 o credencia a prêmios individuais e fortalece o Brasil na Copa do Mundo.

"Quando Neymar quer, não tem rival. O brasileiro começou a temporada como um chute e parece que está mais do que disposto a recuperar seu melhor nível. Ele quer fugir das críticas e falar sobre o campo, algo que certamente já fez. 6 gols e 6 assistências nos quatro primeiros jogos da Ligue 1, aos quais se somam os dois gols que marcou na Supercopa da França contra o Nantes", afirmou a publicação.

Até o momento, Neymar fez oito gols e deu seis assistências em apenas cinco jogos na temporada. Entre os desafios listados pelo jornal para o brasileiro estão: além do título mundial no Catar, se tornar o maior goleador da história da seleção brasileira.

"Em ano de Copa do Mundo, Neymar quer chegar ao evento com o melhor ritmo possível. O brasileiro será mais uma vez a principal referência da ‘canarinha’ com um objetivo claro: devolver o Brasil ao topo do futebol mundial. No horizonte, ele também terá o desafio de superar Pelé como o principal goleador da ‘amarelinha’. Agora ele tem 73 e está a apenas 4 gols de igualar o lendário jogador de futebol", publicou o jornal.