Edinson Cavani deixou o Manchester United ao fim do contrato - AFP

Edinson Cavani deixou o Manchester United ao fim do contratoAFP

Publicado 29/08/2022 11:29

Sem clube desde que deixou o Manchester United, no fim da temporada europeia passada, Edinson Cavani, enfim, tem um novo clube. O atacante uruguaio, de 35 anos, acertou com o Valencia, da Espanha, e desembarcou na cidade nesta segunda-feira (29) para fazer os exames médicos e assinar contrato de dois anos.

"Falei com o Gattuso (técnico do Valencia). Eu queria jogar na Espanha e o Valencia apostou em mim. Eu queria estar onde me quisessem, onde houvesse carinho. O Valencia me deu muita confiança, e eu darei tudo de mim para deixar uma boa imagem no clube", disse Cavani, no desembarque.



O experiente atacante era um dos desejos de John Textor para contratar para o Botafogo. Entretanto, a alta pedida salarial (custaria aproximadamente R$ 51,1 milhões por ano) freou as negociações. Além disso, Cavani tinha o desejo de permanecer no futebol europeu.